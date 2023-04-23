يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، تتجه أعين وأنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يقام مساء يوم الأحد الموافق 23 أبريل/ نيسان، لقاء كروي حاسم ومثير يجمع بين نادي الاتحاد وضيفه الهلال، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الملك.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب إقبالًا كبيرًا من جماهير الناديين، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وتسعى الجماهير لتقديم دعمها الكامل لفريقها المفضل.

وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية لمشاهدة عرض كروي ممتع وشيق، والتعرف على مستوى الفرق وأدائها على أرض الملعب في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الكأس

تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بـ جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين

تنقل عبر قنوات SSC1 HD، SSC1 SD، تطبيق شاهد VIP، بتعليق فهد العتيبي.وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك

تأهل نادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك بعد تغلبه على نادي الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بفوزه على نادي الفتح بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.

يسعى كل من نادي الاتحاد والهلال للتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة الفائز من مباراة النصر والوحدة، التي ستقام في اليوم التالي. وعند النظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" الذي تم افتتاحه في عام 2014، يتضح أن فريق الهلال يتفوق على الاتحاد في 10 مباريات سابقة.

وقد حقق الهلال الفوز في 6 مباريات مقابل فوز واحد لفريق الاتحاد فقط، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل. ومع تاريخ هذه المواجهات الحاسمة، يتوقع عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية مباراة مثيرة ومليئة بالتنافس بين الفريقين، ويأمل كل فريق في تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

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