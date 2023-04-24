هل يجوز لولي الأمر أخذ عيدية الأطفال في العيد؟.. داعية يجيب

إسلاميات
عيدية عيد الفطر -
عيدية عيد الفطر - صورة تعبيرية

رد الشيخ ياسر سلمى، الخطيب بوزارة الأوقاف، سؤال بشأن الذمة المالية للطفل في الإسلام، بترجيح عدم جواز حصول الوالدين على عيدية الطفل.

وقال “سلمي” في منشور كتبه عبر حسابه في موقع "فيسبوك": “الطفل له ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز لوالديه السطو أو الاستيلاء على عيديته”.

ورد خطيب الأوقاف على تعليق أحد متابعيه، والذي ينتقد فيه رأيه مستندًا للحديث النبوي “أنت ومالك لأبيك”، قائلًا: “حديث أنت ومالك لأبيك الذي يستدل به البعض ليحلل لنفسه أكل أموال أولاده بالباطل، فهذا عند الفقر والاضطرار والحاجة والإعسار وليس على العموم والإطلاق”.

وأضاف: “بحيث إن الوالد يأخذ من مال ولده ليشتري لقمة تسد جوعته أو ليشتري كسوة تغطي عورته أو ليشتري دواء ليسترد صحته!”.

وواصل الشيخ ياسرسلمى: “فينبغي أن يفسر الحديث في ضوء القانون القرآني الواضح والصريح. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ”.

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