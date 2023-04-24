قائمة بأسماء الفنانين ضحايا إيلون ماسك

اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية مساجلات وخلافات حول غلاء سعر توثيق العلامة الزرقاء لتويتر، حيث وصلت إلى رقم خيالي مما أثار السخرية والذعر بين مشاهير العالم، وظهور نجوم من رغم لم يدفعوا أي مال ألا أنهم مازالت موجودة العلامة الزرقاء لديهم مما شكك البعض أن هناك مصالح تجمعهم بماسك، ومن جهة آخرى نجوم خافو علي زعل إيلون ماسك من أجل مكانتهم،



قائمة النجوم ضحايا إيلون ماسك

ومن أبرز هؤلاء النجوم من لبنان نانسي عجرم، هيفاء وهبي، كارول سماحة، إليسا، نوال الزغبي، رامي عياش، ميريام فارس، سارة الهاني، سيرين عبد النور.

ضحايا ماسك في سوريا

أمل عرفة، وأصالة نصري، ومن الإمارات حسين الجسمي، أحلام، ومن مصر محمد هنيدي



فقد العديد المشاهير العالميين علاماتهم الزرقاء



وكانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لـ إيلون ماسك، قد أزالت سابقا علامة التحقق الزرقاء من الحسابات القديمة، التي لم تشترك في خدمة Blue المدفوعة، وفقد العديد المشاهير العالميين والشخصيات العامة علاماتهم الزرقاء على تويتر، بما في ذلك مشاهير أبرز الهند: مثل أميتاب باتشان وشاروخان وفيرات كوهلي وأب سي إم يوغي أديتياناث.