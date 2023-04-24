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الحرارة تصل لـ38.. تعرف عى تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظات

أخبار مصر
صورة تعبيرية عن الطقس
صورة تعبيرية عن الطقس الحار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 24 أبريل 2023، والتي تشهد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

ونوهت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن حالة الطقس اليوم تكون مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين 24 أبريل 2023، كالتالي:

درجات الحرارة

- درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 الصغرى 17

- درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 16

- درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 20

- درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 16

- درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 23

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