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وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان إلى معبر أرقين في طريقهم لأسوان

أخبار مصر
ميناء أرقمين البري
ميناء أرقمين البري

وصل إلى  معبر أرقين الحدودي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المصريين العائدين من السودان  بعد وصولهم وهناك تجمعات كبيرة من الأتوبيسات ستقل الجالية المصرية وستذهب مباشرة إلى أسوان.

وقالت قناة  إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها أن الشباب سيعود  إلى موقف كركر في أسوان كمحطة نهائية تصل إليها الأتوبيسات، ثم يستطيع أي مواطن مصري أن يذهب إلى بيته بوسيلة النقل التي يختارها.

وقالت إن الكثير من الطلبة العائدين عبروا عن شعورهم بالأمان والراحة عند دخولهم الأراضي المصرية.

وكشفت ان هناك استعدادات لوجستية في معبر أرقين لتقديم كافة الخدمات اللازمة، مشيرا إلى أن غالبية الطلبة المصريين العائدين يدرسون بكليات طبية.

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