الأسعار الرسمية للسجائر بعد أخر زيادة
رفعت شركات الدخان الأسعار فى الفترة الأخيرة ويقوم التجار بصفة مستمرة ببيع منتجات التبغ بأعلى من أسعارها الرسمية ونستعرض فيما يلى أسعار السجائر الرسمية:
سعر كليوباترا بوكس 10" 15جنيها.
سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 23جنيهًا.
سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) 24 جنيها.
سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) 24 جنيها.
سعر سجائر سوبر ستار 24 جنيها.
وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) 24جنيها.
سعر سجائر (مونديال فايسروي/بال مال) 35 جنيها.
استقر سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) عند 24 جنيها.
سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.
وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.
سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 59 جنيها.
سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 54 جنيها.
سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 44 جنيها.
سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 39 جنيها للعبوة.
أسعار التبغ المسخن
سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 48 جنيها للعبوة.
سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.