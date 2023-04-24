وزير الزراعة يتابع حصاد وتوريد القمح ويشيد بالفلاحين والعاملين في الإدارات المعنية

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي حصاد القمح حيث بدء موسم الحصاد في معظم محافظات الجمهورية.



وأكد على مديري مديريات الزراعة أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات لهم والتوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الحصاد حيث تسهم في تقليل الفاقد وتحافظ على درجة جودة المحصول موجهًا قطاع الزراعة الآلية بتخفيض رسوم معدات الحصاد الآلى لمزارعي القمح.



كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة .



وأشاد بوطنية الفلاح المصري ودعمه لدولته في هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذي يعود مرة أخرى للشعب في صورة رغيف خبز مدعم(بخمسة قروش) بعد تحمل الدولة تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة سعر ادرب القمح إلى 1500 جنية دعما للمزارعين.



كما أشاد أيضا بجهود مديري المديريات والباحثين وجميع العاملين في الادارات الزراعية لتواجدهم الدائم في الحقول مع المزارعين.

