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ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 5 سفن، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

ذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط فى بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 2287 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15200 طن تشمل: 3800 طن زيت طعام و8900 طن قمح و2500 طن مولاس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1042 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2695 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178271 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 124762 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2617 طن قمح، متجهين إلى شبرا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 821 شاحنة.

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