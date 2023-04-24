ما هو العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية

تستعد البنوك المصرية لاستئناف النشاط المصرفي يوم الأربعاء المقبل، ويبحث المواطن عن الشهادات الادخارية التى تعتبر الأرخص من حيث الحد الأدنى للشراء ونستعرض فيما يلى العائد الشهري للشهادة الأرخص فى مجموعة من البنوك.

أرخص شهادات الادخار وعائدها

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، ويمكن شراء الشهادتين من الفروع أو عبر الوسائل الإلكترونية أو الفون بنك.

بنك مصر

طرح بنك مصر شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، ويمكن شراء الشهادتين من الفروع أو عبر الوسائل الإلكترونية أو الفون بنك.

بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة، شهادتي الـ19% والـ22% للراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن، والحصول على عائد شهري ثابت، وذلك بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري، شهادة بعائدين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك قناة السويس

يتيح بنك قناة السويس، للعملاء شهادة شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت 19%، والحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

بنك البركة

يمكن شراء شهادة بنك البركة ذات العائد 19% المتغير بدورية صرف شهرية، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد، شهادة شهادة النخبة الادخارية بعائد 19% تحت التسوية، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد عنها بشكل دوري.