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كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي

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التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

ننشر لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تشهد الثواني الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري تحويل كبير في الساعة، لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة.

ما هو التوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي يرجع لطبيعة البلد، حيث يتم تغيير الساعة وفقا لها، حيث يتم تقديمها 60 دقيقة، ويتم تغير الوقت الرسمي مرتين كل عام:

الأولى: مع تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي

الثانية: عند العودة للتوقيت الشتوى مرة أخرى والتي تتزامن مع فصل الخريف تقريبا.

موعد التوقيت الصيفي في مصر

يتم تغيير الساعة للتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 28 أبريل 2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق  26 أكتوبر 2023، وذلك عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.

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