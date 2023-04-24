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ماهي شروط صرف مبلغ 250 جنيه إعانة على البطاقات التموينية

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البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، ليأتي ذلك بإجمالي يقدر بـ 3 ملايين و750 ألف جنيه، وجاء هذا ضمن التعاون المثمر بين وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير.

وحرصا من موقع الفجر الإلكتروني نوفر لكم في السطور التالية وتوافيكم بوابة في السطور التالية، تفاصيل حول الإجابة عن سؤال «ما هي شروط صرف مبلغ 250 جنيه إعانة على البطاقات التموينية؟»

شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

- صرف الدعم المالي 250 جنيها في صورة سلع تموينية.

- يتم الصرف للفئات الأكثر احتياجًا.

- يتم الصرف مرة واحدة، حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

- الصرف يكون من خلال تحليل بيانات الأشخاص الأولى بالاستحقاق.

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