صفقة الأهلي.. هالاند إفريقيا يتصدر قائمة صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الاهلي
الاهلي

يتصدّر الكونغولي جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، قائمة المرشحين للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الحالي.

صفقات الأهلي الجديدة

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، قد طلب التعاقد مع اللاعب نهاية الموسم لتدعيم خط الهجوم بعد أن قرر الاستغناء عن خدمات شادي حسين لعدم قناعاته بقدرات الأخير.

 

وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي خلال الفترة الماضية مع اللاعب وحصل على موافقة مبدئية بشأن التعاقد معه في الصيف المقبل وتم الاتفاق على راتبه وكافة الأمور الخاصة بالتعاقد.

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ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في المفاوضات بين الناديين وسيتم الإعلان عن الصفقة نهاية الموسم خال الوصول لاتفاق نهائي على الأمور المالية.

 

من جانبه، يستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي السبت المقبل على الأراضي المغربية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ايا ب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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