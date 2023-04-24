مشاهدة مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2023 | يلا شوت مباراة النصر والوحدة بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2023 | يلا شوت مباراة النصر والوحدة بث مباشر، يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية مباراة قوية بين فريقي النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك لموسم 2022-2023، وسيسعى النصر لتعويض تعثره الأخير في الدوري والذي أدى إلى ابتعاده عن صدارة الجدول، وسيعتمد الفريق على هجومه القوي بقيادة النجم البرتغالي رونالدو الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري.

أما الوحدة، فسيحاول تحقيق الفوز وتقديم أداء مميز في بطولة كأس الملك بعد مستواه المتواضع في الدوري، وستكون المباراة فرصة للفريق للانتقام من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها من النصر في الدوري، والتي شهدت تألقًا كبيرًا من رونالدو الذي سجل رباعية.

وبعد فوز الهلال في نصف النهائي الأول وتأهله إلى النهائي بانتظار الفائز من مباراة النصر والوحدة، ستكون المنافسة شديدة بين الفرق الثلاثة للفوز بأغلى الكؤوس في السعودية، وسيسعى كل منهم لتقديم أداء مميز والفوز باللقب.

موعد مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-2023

تُقام مباراة النصر والوحدة اليوم الاثنين 24-4-2023 الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك

وستُلعب المباراة في ملعب نادي النصر في الرياض ( الأول بارك ) والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج

تُقام مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 9.00 بتوقيت السعودية

تُقام مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 8.00 بتوقيت مصر

تُقام مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 7.00 بتوقيت المغرب والجزائر

تُقام مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 10.00 بتوقيت الامارات

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك 2022-2023

سيتم بث مباراة النصر والوحدة على قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية، وسيكون البث متاحًا بجودة عادية، كما يمكن للمشاهدين الاشتراك في باقات القناة الرياضية لمشاهدة المباراة عبر قناة SSC1 HD.

وبالنسبة للمتواجدين داخل السعودية، يمكنهم مشاهدة المباراة مجانًا عبر تطبيق "شاهد"، ولكن بجودة عادية، بينما يمكن للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" لمشاهدة المباراة بجودة عالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

ويمكن الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" من خلال الموقع الرسمي لتطبيق "شاهد"، وستتاح للمشتركين إمكانية مشاهدة المباراة بجودة عالية ودون انقطاعات عبر الإنترنت من أي مكان في العالم.

قناة SSC HD 1 الفضائية مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

حكم مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2022-2023

تم اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس الملك لموسم 2022-2023، ويتكون الطاقم من الحكم الرئيسي رادو بيتريسكو والحكم المساعد الأول خورخي سباستيان والحكم المساعد الثاني جريجوري ميركيا، كما يشارك الحكم الرابع سامي الجريس من السعودية في الإدارة الحكمية للمباراة.

وسيتم استخدام تقنية الفيديو VAR في المباراة، وسيتولى الحكم أوفيديو هاتيجان مهمة إدارة التقنية، بينما سيُساعده الحكم السعودي ياسر السلطان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

ويُعد هذا الطاقم الحكامي من الخبراء العالميين في مجال التحكيم، وسيعملون على ضمان إدارة المباراة بطريقة عادلة ومهنية، وتطبيق القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق العدالة الرياضية في المباراة.

مشوار النصر والوحدة إلى نصف نهائي كأس الملك 2022-2023

نادي النصر ونادي الوحدة تأهلا إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، بعد أن حقق كل فريق فوزًا في مرحلتي الدور الـ 16 وربع النهائي.

في دور الـ 16، فاز النصر على فريق العدالة بنتيجة 2-0، بينما فاز الوحدة على ضمك بنتيجة 1-0. وفي ربع النهائي، فاز النصر على أبها بنتيجة 3-1، بينما فاز الوحدة على الباطن بنتيجة 2-1.

وسيتقابل النصر والوحدة في نصف النهائي للتنافس على بطاقة التأهل للنهائي، وسيواجه الفائز في هذا اللقاء نادي الهلال في نهائي كأس الملك (كأس خادم الحرمين الشريفين) 2022-2023. ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين النصر والوحدة مثيرًا ومليئًا بالحماس، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

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تشكيل نادي النصر المتوقع ضد الوحدة في كأس الملك

حراسة المرمى: نواف العقيدي

كونان – عبدالله مادو – الفارو – سُلطان الغنام

عبدالله الخيبري – جوستافو – عبدالرحمن غريب – مشاريبوف – تاليسكا

كريستانو رونالدو

تشكيل نادي الوحدة المتوقع ضد النصر في كأس الملك

حراسة المرمى: منير المحمدي

أمير كردي – أوسكار دوارتي – عبد الله الحافظ – علي مكي

وليد باخشوين – علاء آل حجي

سلطان السوادي – فيصل فجر – كريم يودا

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