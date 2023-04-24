يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر 24-4-2023 كاس خادم الحرمين الشريفين

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر 24-4-2023 كاس خادم الحرمين الشريفين، مباراة النصر والوحدة Al Nassr vs Al Wehda اليوم ضمن منافسات كاس خادم الحرمين.النصر والوحدة مباشر اليوم.تنطلق اليوم مباراة قوية للغاية ويترقبها الملايين من عشاق كرة القدم بين النصر والوحدة.

بطاقة مباراة النصر والوحدة اليوم

النصر Vs الوحدة.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (نصف نهائي).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 5 SD.

الملعب: 1123.

المعلق: بلال علام.

موعد مبارة النصر والوحدة اليوم

24 ابريل 2023

موعد المباراة:

9:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:0 مساءًا بتوقيت مصر.

9:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:0 مساءًا بتوقيت العراق.

8:0 مساءًا بتوقيت السودان.

9:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:0 مساءًا بتوقيت تونس.

7:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:0 مساءًا بتوقيت قطر.

6:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

ويسعى الاتحاد لحصد نقاط المباراة ليعتلي صدارة الجدول، خاصةً مع المنافسة القوية بينه وبين النصر المتصدر للجدول برصيد 43 نقطة.

وعلى الجانب الآخر لا بديل أمام الخليج سوى الفوز بالمباراة حتى يبتعد قليلًا عن منطقة الخطر والهبوط، كما أنه يريد تعويض هزيمة مباراة الدور الأول والتي خسرها بهدفين دون رد.

في المباراة السابقة بين النصر والوحدة في الدوري، شهدت تألقًا خاصًا للنجم كريستيانو رونالدو الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، وقد سجل لنفسه مكانة خاصة في قلوب جماهير النصر.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون مباراة الكأس مختلفة، خاصةً بالنظر إلى تذبذب مستوى النصر في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الهزيمة 2-0 أمام الهلال في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

وستكون هذه المباراة هي الثانية للمدرب دينكو يلشيتش في منصبه، حيث خلف المدرب السابق رودي غارسيا قبل ساعات من مباراة الهلال، ولم ينجح في اختباره الأول مع الفريق. ومن المتوقع أن يحاول يلشيتش جاهدًا تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة لتحسين موقع النصر في البطولة ورفع معنويات الفريق وجماهيره.