بث مباشر مباراة النصر والوحدة YALLA SHOOT مشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم بث مباشر يلا شوت

يلا شوت رابط مباراة النصر والوحدة بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة النصر اليوم بث مباشر يلا شوت، ماتش Al Nassr vs Al Wehda ستقام مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 بين نادي النصر ونادي الوحدة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

وقد بدأ نادي النصر مشواره في كأس الملك 2023 بفوزه على العدالة بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى، وتمكن من تجاوز أبها في ربع النهائي بنتيجة 3-1، ويسعى النصر للفوز في هذه المباراة وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة.

أما نادي الوحدة، فقد بدأ مشواره بالفوز على ضمك بهدفٍ نظيف في دور الـ16، ثم تمكن من الفوز على الباطن في ربع النهائي بنتيجة 2-1. وسيسعى نادي الوحدة إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة والمنافسة على اللقب المرموق.

موعد مباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2023

موعد مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الإثنين 24 أبريل 2023 في ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2023

ستُنقل مباراة النصر والوحدة من خلال قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وبالجودة العادية.

وستتواجد المباراة أيضًا من خلال قناة SSC1 HD ولكن باشتراك خاص في باقات القناة الرياضية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والوحدة في كأس الملك 2023

سيكون البث المباشر لمباراة النصر والوحدة متاحًا مجانًا للمتواجدين في السعودية من خلال تطبيق "شاهد"، على أن يكون بتقنية SD.

وإذا كنت خارج "بلاد الحرمين" أو تود مشاهدة ديربي الرياض بالتقنية عالية الجودة، يمكنك ذلك من خلال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة في كأس الملك 2023

من المتوقع أن يعتمد المدرب دينكو يليتشيتش على نفس الطريقة التي بدأ بها الديربي ضد الهلال، على أن يدفع بالأسماء التالية في مباراة النصر والوحدة.

تشكيلة النصر ضد الوحدة: 4-2-3-1

نواف العقيدي

غيسلين كونان - ألفارو غونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - لويس غوستافو

عبد الرحمن غريب - تاليسكا - أيمن يحيى

كريستيانو رونالدو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

تشكيل الوحدة المتوقع ضد النصر في كأس الملك 2023

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه لويس سييرا على التشكيل التالي في مباراة الوحدة والنصر بنصف نهائي كأس الملك 2023.

تشكيلة الوحدة ضد النصر: 4-2-3-1

منير المحمدي

أمير كردي - أوسكار دوارتي - عبد الله الحافظ - علي مكي

وليد باخشوين - علاء آل حجي

سلطان السوادي - فيصل فجر - كريم يودا

أنسيلمو