بعد إجازة عيد الفطر.. موعد عودة الدراسة في السعودية

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انتظام الدراسة
انتظام الدراسة

يزداد البحث في الفترة الاخيرة عن موعدعودة الدراسة بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية من جانب الطلاب وأولياء الامور.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير للمتابعين كافةالتفاصيل المتعلقة حول موعد عودة الدراسة ننشر لكم في السطورالتالية التفاصيل

موعد عودة الدراسة في السعودية

قالت وزارة التربية والتعليم السعودية، إنه من المفترض عودة الدراسة بعد عيد الفطر بدءً من يوم الأربعاء بتاريخ 6 من شهر شوال 1444 هـجريا و26 من شهر أبريل 2023 ميلاديا، حيث أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، قرارًا من قبل وزارة التعليم السعودية يؤكدعودة الدراسة في المدارس السعودية بعد عيد الفطر 2023 يوم الأربعاء.

ويحرص الطلاب في المملكة على استكمال المنهج الدراسي الخاص بهم، ومنه يتم الاستعداد لماراثون الامتحانات الخاصة بنهاية العام، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

التقويم الدراسي 1444

وعن التقويم الدراسي 1444، عبارة عن نحو 39 أسبوعا دراسيا مقسمة على الفصول الدراسية الثلاثة حيث يشمل كل فصل دراسي على 13 أسبوعا، كما أن التقويم الدراسي 1444 يكون 56 يوما من الإجازات بينها إجازة اليوم الوطني 1444.

موعد الاختبارات في السعودية

ومن المنتظر أن تبدأالاختبارات والإجازات إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة حتى يوم الخميس الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1444، على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي والتي تبلغ شهرين كاملين، كما أنه من المنتظر أن تقوم وزارة التعليم السعودية عن الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي المقبل 1444- 1445.

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