حالة الطقس غدا الثلاثاء: «مائل للحرارة نهارا»

يبحث عدد كبير من متابعي موقع الفجر الإلكتروني على معلومات حول حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في محافظات الجمهورية، وهذا بعد إعلان بيان الأرصاد الجوية والنشرة الجوية يوميا عبر صفحات هيئة الارصاد لمعرفة تفاصيل حالة الطقس أولا بأول ومعرفة درجات الحرارة المتوقعة والتفاصيل في الليل والنهار.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

شبورة مائية غدا

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح غدا

وتوثعت الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة .

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، بداية من اليوم الاثنين حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل إلى رعدية على مناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة، وسط استمرار اعتدال درجات الحرارة على كل الأنحاء، بينما يسود جنوب البلا ارتفاع الحرارة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تسجل الحرارة 37 درجة مئوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من انخفاض الحرارة ليلا واصطحاب الجاكت عند الخروج.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد أمطارا خفيفة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد في بيانها أنه تكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين، يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.