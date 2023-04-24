يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم حسم كأس الملك| مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب

يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم حسم كأس الملك| مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب

بوابة الفجر

يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم حسم كأس الملك| مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب، حصري Al Nassr vs Al Wehda بث مباشر يستعد فريق النصر السعودي لكرة القدم لمواجهة نظيره الوحدة ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وتجرى المباراة على أرضية ملعب مرسول بارك، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ويعد هذا اللقاء الثاني للمدرب دينكو يلشيتش الذي تولى قيادة النصر خلفًا لرودي جارسيا. ويسعى يلشيتش إلى تحفيز لاعبيه وتجهيزهم بشكل جيد لهذه المواجهة المهمة، وتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب المرموق في هذه البطولة المهمة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حكم مباراة النصر والوحدة، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حكم مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويأتي طاقم التحكيم لمباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على النحو التالي:

حكم الساحة: رادو بيتريسكو (رومانيا).

حكم مساعد: خورخي سباستيان، جريجوري ميركيا (هولندا).

حكم رابع: سامي الجريس (السعودية).

حكم فيديو: أوفيدو هاتيجان (هولندا).

مساعد حكم فيديو: ياسر السلطان (السعودية).

يلا شوت تويتر مباراة RONALDO | مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم حسم كأس الملك| مباراة AL NASSR مباشر يوتيوب ، ويُعد الروماني رادو بيتريسكو، صاحب الـ40 عامًا، حكمًا دوليًا منذ  عام 2012، وسبق له إدارة مباراة برشلونة الإسباني ضد فيكتوريا بلزن، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2022-2023، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة النصر والوحدة، بنظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023.

وكان فريق الهلال قد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على اتحاد جدة بهدف نظيف، سجله نجمنا المصري أحمد حجازي بالخطأ في مرماه.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم | اضغط هنــــا

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