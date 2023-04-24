موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

يبحث الموظفين في مصر خلال الفترة الراهنة عن تواريخ إجازات عيد الفطر المبارك، الذي حل علينا الجمعة 21 إبريل الجاري، بالإضافة إلى عيد تحرير سيناء الذي يحل يوم 25 أبريل من الشهر ذاته، وانتشرت بعض الشائعات التي تشير لترحيل إجازة عيد تحرير سيناء من الثلاثاء 25 إبريل إلى 27 -4-2023. هذا الأمر غير صحيح إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها الثلاثاء المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2023

أصدر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

موعد انتهاء اجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

وسيحصل الموظفون على إجازة رسمية تنتهى الثلاثاء، ويكون يومي العودة للعمل الأربعاء والخميس على أن يحصل الموظفون في مصر على إجازة جديدة خلال يومي الجمعة والسبت، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر 8 أيام.