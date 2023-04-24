كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

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المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

أوضحت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جهود مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

 

كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.. وقالت وزارة الصحة والسكان إن الجهور التى حققتها المبادرة تتمثل فى:

  • إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين
  • إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج.
  • الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
  • لا بد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

ما هي إجراءات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج؟

ما هي أهداف المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج؟

وتابعت: مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا

يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن”.

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