موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023

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موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023 يبحث عنه الموظفين  بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إعلان عدد أيام إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء والتي تفصلنا عنها أيام قليلة.

 

موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023

موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023.. وفي السطور التالية نقدم لكم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 بعد مدها رسميًا وموعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023، والذي يبعتبر غدا الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

  • يوم الخميس 20 أبريل بمناسبة وقفة العيد من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.
  • إجازة عيد الفطر 2023.. يوم الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.
  • إجازة عيد الفطر 2023.. يوم السبت 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
  • إجازة عيد الفطر 2023.. يوم الأحد 23 أبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الاثنين 24 أبريل من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.
  • يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2023

بعد نهاية إجازة عيد الفطر.. مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

قرار مجلس الوزراء بمد إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كان مركز الفلك الدولي قد أعلن عن موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ، حيث قال المركز، في بيان له، إنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال؛ لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

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