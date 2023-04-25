ماهو العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية؟

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية، عبر موقع الفجر الإلكترونين وهذا بعد بحث المواطنين حول هذا الأمر.

العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية

من المنتظر أن تبدء جميع البنوك المصرية استئناف النشاط المصرفي يوم الأربعاء المقبل، وعن العائد الشهري لأرخص شهادات الادخار في البنوك المصرية وخاصة ( البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد).

البنك الأهلي المصري

من المفترض أن يتيح البنك الأهلي المصري شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، ويكون بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، فيما يمكن شراء الشهادتين من الفروع أو عبر الوسائل الإلكترونية أو الفون بنك.

بنك مصر

وطرح بنك مصر شهادتي الـ19% بفائدة ثابتة والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، ويكون بحد أدنى 1000 جنيه للشراء ومضاعفاتها، كما يمكن شراء الشهادتين من الفروع أو عبر الوسائل الإلكترونية أو الفون بنك.

بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة يوفر شهادتي الـ19% والـ22% للراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن، والحصول على عائد شهري ثابت، وذلك بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك الزراعي المصري

أما البنك الزراعي المصري، فيقدم شهادة بعائدين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك قناة السويس

يتيح بنك قناة السويس، للعملاء شهادة شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت 19%، والحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

بنك البركة

يمكن شراء شهادة بنك البركة ذات العائد 19% المتغير بدورية صرف شهرية، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

المصرف المتحد

ومن جهته، يقدم المصرف المتحد، شهادة شهادة النخبة الادخارية بعائد 19% تحت التسوية، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، ويصرف العائد عنها بشكل دوري.