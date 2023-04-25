شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان.. التفاصيل الكاملة

كشف بنك التعمير والإسكان، عن أسعار العائد على شهادات الإيداع الخماسية، ذات الخمس سنوات، حيث تشهد هذه الشهادات إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شرائها.

شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

وعن أسعار العائد على شهادات شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان، يبلغ أسعار العائد 9٪ سنوي وهو عائد تنافسي.

وأكد البنك أنه يكون دورية صرف العائد شهريًا مُضاف إلى الحساب كل شهر يحتسب من اليوم الأول من شرائها.

شراء شهادات الإيداع الخماسية

ومن جهته، قام المواطن بشراء شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والاسكان بقيمة 100 ألف جنيه سوف يحصل على عائد شهري بقيمة 750 جنيها شهريا.

شروط شراء شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

1- مدة الشهادة خمس سنوات

2- تصدر الشهادة بداية من ألف جنيه جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

3- يمكنك الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز ٩٠٪ من قيمة الشهادات.

4- يمكنك شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار وتشمل القُصر أو باسم أكثر من مستفيد.

5- يحق استرداد قيمة الشهادة المشتراه بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

سعر الاسترداد عند كسر شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

عند استرداد شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان في السنة الأولي يتم خصم 5%.

عند استرداد شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان في السنة الثانية يتم خصم 4 %.

عند استرداد شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان في السنة الثالثة يتم خصم 3%.

عند استرداد شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان في السنة الرابعة يتم خصم 2%.

عند استرداد شهادات الايداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان في السنة الخامسة يتم خصم 1%.