بنك التنمية الصناعية يكشف تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

منوعات
بوابة الفجر

كشف بنك التنمية الصناعية، عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وجاء هذا تزامنًا مع شهر إبريل 2023، وعن برامج التمويل في بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023، فإن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تكون بسعر فائدة 3%.

تفاصيل حول مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 

وقال بنك التنمية الصناعية، ان الحد الأقصى للدخل الشهري، يكون 10 آلاف جنيه للشخص الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، والحد الأدنى لعمر العميل يكون21 عامًا.

وأكد بنك التنمية الصناعية أن الحد الأقصى لمدة القرض، تكون 30 عامًا، فيما تكون المميزات وفقًا لوصف بنك التنمية الصناعية، أنّ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، دون مصاريف استعلام.

مميزات مبادرة التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية 

  • التأمين على الحياة مجانًا
  • إمكانية فتح الحساب مجانًا
  • التأمين على الوحدة ضد خطر الحريق
  • لا يتحمل العميل أي أعباء إضافية. 

ويوفر بنك التنمية الصناعية أيضًا، مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5%-7%، وأيضًا لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%.

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