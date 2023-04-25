بنك قناة السويس يوضح أسعار العائد على حسابات التوفير الاسلامية

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية لشهر أبريل 2023، للأفراد.

وأكد بنك قناة السويس أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، ويستحق العائد على أقل رصيد خلال الشهر بصورة ربع سنوية.

ووفقا لجدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على حسابات التوفير الإسلامي بصيغة المضاربة، من المفترض أنه يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

أسعار العائد على حسابات التوفير الاسلامية

وأكد بنك قناة السويس على أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية، معلنا أنه يكون المبلغ من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه 3.50%.

أما صاحب المبلغ من 100 ألف جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه يحصل على 4.50%، ومن 5 ملايين فأكثر 5.50%.

مميزات حسابات التوفير الإسلامي

ومن مميزات حساب التوفير الإسلامي، حسب البنك، ما يلي:

معدلات أرباح تنافسية

سهولة السحب والإيداع النقدي

الحصول على بطاقة الخصم المباشر للأفراد

المستندات المطلوبة

ويحتاج بنك قناة السويس بعض المستندات:

طلب فتح حساب

نسخة من بطاقة الرقم القومي السارية

فاتورة مرافق حديثة