بعد إجازة العيد.. حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة

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الأموال
الأموال

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد، في ظل توقعات بمناقشة طرح شهادات جديدة في البنوك، بمجرد عودتها للعمل، المقرر غدا الأربعاء الموافق 25 إبريل 2023.

حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة

وأعلن كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، لعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

ومن المقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وقررالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة، كما تم رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

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