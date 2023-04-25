حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعديات في الدقهلية

استمرت جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على مستوى محافظة الدقهلية.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر والمنزلة ونبروه، وبلقاس وأجا لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية..

ففي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثانى علوى خارج الحيز بقرية الدنابيق تبع قرية سلامون القماش وكذا اعمال فك شده خشبيه وحديد بالدور الرابع علوي بقرية البرامون علي مساحة 120متر مربع ومتابعة ازاله تعدى بالبناء سور بالبلوك الابيض والمونه الاسمنتيه على مساحه 90 متر مربع على ارض اصلاح زراعى بقريه ميت الاكراد التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى كما تم ازالة غرفة بلوك ابيض بالصبة بقرية عزبة مظلوم الثانية التابعة للوحدة المحلية بمنية محلة الدمنة وازالة دور ارضى مبني بالبلوك ايضا بعزبة مظلوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ الإزالة الفورية بالتعدى بالبناء دون رخصة على أرض زراعية خارج الحيز علي مساحة 210 مترمربع بنطاق الوحدة المحلية بكفر بهيدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبدالسلام رئيس المركز والمدينة إنه تم ايقاف اعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لصب الدور الأول العلوى بالوحدة المحلية بالحوتة وتم ازاله المخالفه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة..

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة إنه تم تكليف السيد،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها..

وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعه ومراجعة التراخيص للمباني بنطاق الوحده المحليه بقرية الستاموني، كما تم متابعة تنفيذ ازاله تعدي على الاراضي الزراعيه بمساحه 100متر مربع بنطاق الوحده المحليه بالجزاير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي مركز ومدينة اجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن دور أرضى وأعمدة بالدور الأول علوى خرسانى خارج الحيز العمراني على مساحه 114متر مربع وتم تنفيذ الازاله لكافه الاعمال المخالفه حتى سطح الأرض ووتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة وتم عرض المخالف على النيابه العسكريه..

أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.