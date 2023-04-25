إنتاج الصين من الذهب يرتفع 6.9 % لقفزة في الطلب

ارتفع إنتاج الصين من الذهب 6.9 % في الربع الأول من 2023 نتيجة قفزة في الطلب.

وقال اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم، إن إنتاج الصين من الذهب المستخرج محليًا زاد 1.9 % إلى 48.97 طن في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع عودة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع إنتاج الذهب المصنوع من المواد الخام المستوردة 24.4 % على أساس سنوي إلى 29.9 طن في الربع الأول ليسهم في ناتج إجمالي حجمه 114.87 طن.

وزاد استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم 12 % على أساس سنوي إلى 291.6 طن بين يناير ومارس.

ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ.

وواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب في مارس للشهر الخامس على التوالي ليرفع احتياطيه من المعدن الأصفر بمقدار 57.85 طن إلى 2068.38 طن.