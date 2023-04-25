كوريا الجنوبية توسع نطاق مشاريع مشتركة مع البنك الدولي لتغطية التكنولوجيا الرقمية

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تسعى لتوسيع نطاق المشاريع التي يدعمها صندوقها المشترك مع البنك الدولي لتغطية التكنولوجيا الرقمية والقطاعات الناشئة.

وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أن الإعلان جاء احتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق آلية الشراكة بين كوريا الجنوبية ومجموعة البنك الدولي لتبادل الخبرات مع الدول النامية الأخرى (KWPF).

وأوضح النائب الأول لوزير المالية بانغ كي-سون أنه "على مدى العقد الماضي، ساهمت KWPF بشكل كبير في العديد من مجالات التنمية بما في ذلك الزراعة والتعليم والنقل والوظائف والقدرة الإدارية المحلية".

وأضاف أن "مع ذلك، تتمتع كوريا الجنوبية بميزة نسبية في التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات، ولديها مصلحة كبيرة في المجالات الواعدة مثل القطاع الأخضر"، مشيرا إلى أنه يجب أيضا تعزيز التعاون في هذه المجالات في المستقبل.

وخصصت كوريا حتى الآن 460 مليون دولار في الصندوق الذي دعم 76 مشروعًا في جميع أنحاء العالم، وتعمل كوريا الجنوبية مع الدول النامية مثل إندونيسيا وبنغلاديش لإعداد مشاريع لتطوير المدن الذكية.