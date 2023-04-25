تراجع الدولار وصعود اليورو وسط بوادر على زيادة أسعار الفائدة

تراجع الدولار وصعد اليورو اليوم الثلاثاء وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية مع أخبار تهاوي الودائع في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة الليلة الماضية وسجل أدنى مستوياته في عشرة أيام عند 101.19 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار الليلة الماضية وبلغ 1.1062 دولار.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثمانية أعوام أمام الين الياباني عند 148.47 ين وسط إشارات من محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا إلى أنه لا يتعجل إحداث تحول في السياسة النقدية.

وأعادت أخبار تهاوي الودائع في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة المخاوف المتعلقة بالاستقرار المصرفي التي لم تنحسر بشكل كامل بعد وجددت توقعات المتعاملين بأن يتحول المركزي الأمريكي سريعا من زيادة الفائدة إلى خفضها.