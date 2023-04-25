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تشيلي تخطط لتأميم صناعة استخراج الليثيوم

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هذا الأسبوع، إن بلاده التي تعد ثاني أكبر ‏منتج لليثيوم في العالم، تخطط لتأميم صناعة استخراج الليثيوم، مضيفًا أن العقود ‏المستقبلية ستُمنح فقط للشراكات بين القطاعين العام والخاص مع استمرار إشراف ‏وهيمنة الدولة.‏


وأدى هذا التصريح إلى تراجع أسهم أكبر منتجي الليثيوم في العالم، شركة ‏Albemarle Corporation‏ و‏SQM، خلال تداولات جلستي الخميس والجمعة ‏الماضيتين.‏


وأوضح بوريك في خطاب متلفز أن هذه الخطوة الهادفة لتأميم صناعتها الضخمة ‏لاستخراج الليثيوم، تعد حاسمة في سلسلة توريد إنتاج البطاريات، وتهدف إلى ‏حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي.‏


وعلق قائلًا: "هذه أفضل فرصة لدينا للانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور. لا يمكننا ‏تحمل تبديده."‏


وسيتطلع بوريك لتلقي الدعم من الكونغرس التشيلي من أجل التصديق على خطوة ‏التأميم في النصف الثاني من هذا العام.‏


بموجب الخطة، لن تلغي تشيلي العقود الحالية مع الشركات الخاصة لكنها لن ‏تصدر عقودًا جديدة ما لم يكن حامل الترخيص يضم كيانًا حكوميًا خاصًا تحت ‏إشراف وسيطرة الدولة.‏

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