تشيلي تخطط لتأميم صناعة استخراج الليثيوم
قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هذا الأسبوع، إن بلاده التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، تخطط لتأميم صناعة استخراج الليثيوم، مضيفًا أن العقود المستقبلية ستُمنح فقط للشراكات بين القطاعين العام والخاص مع استمرار إشراف وهيمنة الدولة.
وأدى هذا التصريح إلى تراجع أسهم أكبر منتجي الليثيوم في العالم، شركة Albemarle Corporation وSQM، خلال تداولات جلستي الخميس والجمعة الماضيتين.
وأوضح بوريك في خطاب متلفز أن هذه الخطوة الهادفة لتأميم صناعتها الضخمة لاستخراج الليثيوم، تعد حاسمة في سلسلة توريد إنتاج البطاريات، وتهدف إلى حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وعلق قائلًا: "هذه أفضل فرصة لدينا للانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور. لا يمكننا تحمل تبديده."
وسيتطلع بوريك لتلقي الدعم من الكونغرس التشيلي من أجل التصديق على خطوة التأميم في النصف الثاني من هذا العام.
بموجب الخطة، لن تلغي تشيلي العقود الحالية مع الشركات الخاصة لكنها لن تصدر عقودًا جديدة ما لم يكن حامل الترخيص يضم كيانًا حكوميًا خاصًا تحت إشراف وسيطرة الدولة.