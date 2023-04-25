كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي

انطلق العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي 2023 حيث تفصلنا أيام قليلة على تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، لتشهد الثواني الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري تحويلا كبيرا لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة، وفي التقرير التالي نوضح كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي 2023 قبل تطبيقه في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

ما هو التوقيت الصيفي؟

يُعد التوقيت الصيفي هو تغيير الساعة حسب التوقيت المتبع في البلاد، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة، حيث يتم تغيير التوقيت الرسمي في كل محافظات الجمهورية لعدة أشهر من كل عام، وتقديم الساعة 60 دقيقة، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى العمل على تغيير التوقيت الرسمي مرتين كل عام، الأولى مع تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، والثانية عند العودة للتوقيت الشتوى مرة أخرى والتي تتزامن مع فصل الخريف تقريبا.

يعد سؤال متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر أحد أكثر الأسئلة بحثا خلال هذه الفترة، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في مصر اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق «28 أبريل 2023»، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، وذلك عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.

سبب عودة تطبيق التوقيت الصيفي 2023

أكد مجلس الوزراء أن هناك العديد من الفوائد والمنافع العامة التي تعود على الدولة لتطبيق العمل بنظام التوقيت الصيفي 2023 الجديد، كما أوضح أن هناك فوائد مادية نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام، كما يساهم تطبيقه في احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.

يذكر أن مجلس النواب وافق في شهر أبريل الجاري على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، والذي نص على: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استخدام الطاقة.

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15 مكرر بتاريخ 16 أبريل الجاري نص قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران في بيان سابق، بالمسافرين بالعلم أنه تم تغيير مواعيد رحلات شركة مصر للطيران بمجرد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في جمهورية مصر العربية، اعتبارا من الدقيقة الأولى ليوم الجمعة 28 أبريل الجاي، حيث ستقلع الرحلات بعد موعدها المحدد سالفًا بساعة واحدة.