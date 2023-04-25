الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بضغطٍ من قطاع التعدين
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الضغوط علىق قطاع التعدين وتعقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.
وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.4٪، حيث أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.
وتراجعت أسهم التعدين 2.9% وأسهم البنوك 2% في حين تراجعت أسهم قطاع البناء 1.1%.
على النقيض، ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.7٪.
كانت الأرباح في بؤرة التركيز، مع ظهور نتائج الربع الأول لبنك UBS - التي سجلت انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 52٪ - وبنك سانتاندير، الذي شهد ارتفاعًا في صافي الأرباح.
وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% أو 21 نقطة إلى 7891 نقطة، كما انخفض CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.6% أو 42 نقطة إلى 7531 نقطة، فيما ارتفع DAX الألماني بنسبة 0.1% أو 8 نقاط إلى 15872 نقطة، في حين تراجع Stoxx 600 بنسبة 0.4% أو نقطتين إلى 467 نقطة.