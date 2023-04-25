الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بضغطٍ من قطاع التعدين

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ‏الضغوط علىق قطاع التعدين وتعقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.‏


وأنهى مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوروبي جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.4٪، حيث ‏أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.‏


وتراجعت أسهم التعدين 2.9% وأسهم البنوك 2% في حين تراجعت أسهم قطاع ‏البناء 1.1%.‏


على النقيض، ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت أسهم الرعاية ‏الصحية بنسبة 0.7٪.‏


كانت الأرباح في بؤرة التركيز، مع ظهور نتائج الربع الأول لبنك ‏UBS‏ - التي ‏سجلت انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 52٪ - وبنك سانتاندير، الذي شهد ‏ارتفاعًا في صافي الأرباح.‏


وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% أو 21 ‏نقطة إلى 7891 نقطة، كما انخفض ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 0.6% أو 42 نقطة ‏إلى 7531 نقطة، فيما ارتفع ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.1% أو 8 نقاط إلى 15872 ‏نقطة، في حين تراجع ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.4% أو نقطتين إلى 467 نقطة.‏

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