أسعار النفط تتراجع في ظل الغموض المحيط بالتوقعات الاقتصادية
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما حققت مكاسب على مدى جلستين، وذلك في ظل تعارض الغموض المتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية وارتفاع الدولار مع تفاؤل المستثمرين إزاء ارتفاع الطلب في الصين وتوقعات انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
وارتفع الدولار تزامنا مع تزايد المخاوف المتعلقة بنتائج الشركات والتوقعات الاقتصادية العالمية. ويجعل صعود الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى، وقد يعكس تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وقال ستيفن برينوك من شركة (بي.في.إم) للسمسرة في النفط "لتعافي الدولار تأثير على المعنويات... أعتقد أن الإصدارات الكلية القادمة الخاصة بأسعار المنازل في الولايات المتحدة ومؤشر ثقة المستهلكين تبقي المشترين في حالة قلق أيضا".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا، أي ما يعادل 1.2%، إلى 81.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا إلى 77.99 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على 1% أمس الاثنين.
وقال أولي هانسن محلل السلع الاستراتيجي في ساكسو بنك "المستوى العام للرغبة في المخاطرة تراجع بشكل متزايد مرة أخرى اليوم في ظل الخسائر التي شوهدت في معظم أسواق السلع".
وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من اليوم مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن السفر خلال العطلات في الصين سيعزز الطلب على الوقود، وبتوقعات انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
كما ساعدت عمليات خفض الإمدادات الطوعية وغير الطوعية في دعم صعود النفط. وظهر بعض الإشارات الملموسة على استئناف وشيك لصادرات النفط في شمال العراق بعد توقفها لمدة شهر. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط في خفض طوعي في مايو أيار.
لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو أيار.
ويترقب المستثمرون اليوم الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول المخزونات الأميركية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية نحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان.
ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات الخام غدًا الأربعاء.