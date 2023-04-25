أسعار النفط تتراجع في ظل الغموض المحيط بالتوقعات الاقتصادية



تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما حققت مكاسب على مدى جلستين، وذلك ‏في ظل تعارض الغموض المتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية وارتفاع الدولار ‏مع تفاؤل المستثمرين إزاء ارتفاع الطلب في الصين وتوقعات انخفاض مخزونات ‏الخام الأميركية.‏



وارتفع الدولار تزامنا مع تزايد المخاوف المتعلقة بنتائج الشركات والتوقعات ‏الاقتصادية العالمية. ويجعل صعود الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين ‏حائزي العملات الأخرى، وقد يعكس تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة.‏



وقال ستيفن برينوك من شركة (بي.في.إم) للسمسرة في النفط "لتعافي الدولار تأثير ‏على المعنويات... أعتقد أن الإصدارات الكلية القادمة الخاصة بأسعار المنازل في ‏الولايات المتحدة ومؤشر ثقة المستهلكين تبقي المشترين في حالة قلق أيضا".‏



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا، أي ما يعادل 1.2%، إلى ‏‏81.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام ‏غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا إلى 77.99 دولار للبرميل. وارتفعت ‏العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على 1% أمس الاثنين.‏



وقال أولي هانسن محلل السلع الاستراتيجي في ساكسو بنك "المستوى العام للرغبة ‏في المخاطرة تراجع بشكل متزايد مرة أخرى اليوم في ظل الخسائر التي شوهدت ‏في معظم أسواق السلع".‏



وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من اليوم مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن ‏السفر خلال العطلات في الصين سيعزز الطلب على الوقود، وبتوقعات انخفاض ‏مخزونات الخام الأميركية.‏



كما ساعدت عمليات خفض الإمدادات الطوعية وغير الطوعية في دعم صعود ‏النفط. وظهر بعض الإشارات الملموسة على استئناف وشيك لصادرات النفط في ‏شمال العراق بعد توقفها لمدة شهر. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجموعة أوبك+ ‏المنتجة للنفط في خفض طوعي في مايو أيار.‏



لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات ‏المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي ‏لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.‏



ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا والبنك ‏المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال ‏الأسبوع الأول من مايو أيار.‏



ويترقب المستثمرون اليوم الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول المخزونات ‏الأميركية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تُظهر البيانات تراجع ‏مخزونات الخام الأميركية نحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ‏أبريل نيسان.‏



ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات الخام غدًا ‏الأربعاء.‏