ميناء دمياط يتداول 39 سفينة حاويات وبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم /الثلاثاء/، أن الميناء استقبل خلال الــ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادره 10 سفينة وفي الانتظار 19 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأكد المركز - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 43200 طن تشمل: 15200 طن يوريا و625 طن سلك معدني و13017 طن كلينكر و14358 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37148 طن تشمل: 4372 طن خردة و1440 طن مولاس و481 طن بازلاء و2721 طن قمح و1900 طن أرز و1750 طم زيت طعام و4100 طن حديد و1420 طن خشب زان و2716 طن أبلاكاش و15976 طن ذرة و272 طن تفاح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 905 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2538 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173148 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2861 شاحنة.