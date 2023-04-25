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وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى حميات المنصورة

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جولة وكيل صحة الدقهلية
جولة وكيل صحة الدقهلية

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية قسم الاستقبال  والقسم الداخلي والصيدلة وغرفة الأشعة ومعمل التحاليل يرافقه الدكتور محمد رفاعي مدير المستشفى واطمأن بنفسه علي توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية.

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وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية قام الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى حميات المنصورة، وذلك  للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية  والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، ومثمنًا فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى

 

الدقهليه وكيل وزارة محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة مستشفى حميات الدكتور خالد عبد الغفار اتحاد الشغل التونسي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أيمن مختار محافظ الدقهلية
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