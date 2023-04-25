أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الأسبوع المقبل من خلال بيان لها، تضمن الظواهر الجوية المتوقعة، وكذلك درجات الحرارة العظمي والصغرى، ويحمل طقس الأسبوع المقبل أكثر من مفاجأة فى حالة الطقس، تشير إلى عودة عدم الاستقرار مرة أخرى للمحافظات المختلفة، حيث تشير توقعات الأرصاد الجوية، إلي وجود ظهرتين جويتين، يستوجب الحذر منهما خاصة خلال قيادة السيارات والتنقل والسفر.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بخصوص الطقس الأسبوع القادم

حيث يشهد طقس الأسبوع وفقًا لإعلان هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المحافظات، التى تقع في نطاق السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات، وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وتتعرض معظم محافظات الجمهورية، إلى نشاط حركة الرياح، على مناطق ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد وفقًا لما كشفه بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تستمر ظاهرة نشاط حركة الرياح، على مدار أيام الاسبوع المقبل، وتتسع يوم الأحد القادم لتضم محافظات جنوب سيناء وجنوب البلاد بالإضافة للمناطق والمحافظات السابق ذكرها.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين وقائدي السيارات من هبوب نشاط الرياح، وسقوط أمطار على الطرق، وطالبتهم بتهدئة السرعة.