لافروف: من حق السودان الاستعانة بقوات "فاغنر" الروسية

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.

ويأتي ذلك فيما كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن قلقه، أمس الإثنين، لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني: «نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوغين، مجموعة فاغنر، في السودان».

وأضاف أن مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا «تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار».

هذا ويشهد السودان صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الجاري.