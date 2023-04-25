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سفارة السودان فى موسكو تدين استهداف «قوات دقلو» البعثات الدبلوماسية

عربي ودولي
علم السودان - أرشيفية
علم السودان - أرشيفية

أعربت سفارة السودان في موسكو، عن إدانتها بأشد العبارات، ما تعرّضت له بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والإقليمية والدولية المعتمدة لدى الخرطوم من تعديات من قبل قوات الدعم السريع.

وأكدت السفارة إن ذلك يتنافى مع معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مضيفة أن حكومة السودان ومن واقع التزاماتها بأمن وسلامة هذه البعثات قامت على الفور بإبلاغ جهات الاختصاص لتأمين هذه المقار وحماية منسوبها.
كما شرعت وزارة الخارجية بالتعاون مع هذه البعثات وحكوماتها بالتنسيق لعملية إجلاء الرعايا الأجانب بالسودان وتمت عمليات إجلاء كبيرة بتأمين وحماية من الجيش السوداني عبر عدة مطارات.
وأضافت السفارة أن "ما تقوم به قوات الدعم السريع المتمردة بترويع الموطنين واتخاذهم دروعا بشرية بآلياتها وأسلحتها الثقيلة التي تجوب الأحياء السكنية، تشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطن والممتلكات العامة والمرافق الحيوية بالدولة ومقار ومنسوبي البعثات والمنظمات الدولية، مؤكدة أنه أمر مؤسف ومناف للمواثيق والاعراف الدولية".

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