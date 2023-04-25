يبحث المواطنون من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي رابط وطريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 والذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الدور المجتمعي للتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء ومحدودية الدخل والأكثر احتياجا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023



تتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستفيدين في معرفة موقف صرف المعاش الخاص بهم وذلك من خلال الرابط التالي، من هنا.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، وتبدأ وزارة التضامن الإجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 يوم 15 مايو المقبل.

زيادة معاش تكافل وكرامة

أقرت الحكومة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 25% وفق توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة اعتبارا من شهر إبريل الجاري.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة في التالي:

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة.

- يتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية.

- الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر.

- يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة.

- الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي.

- عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة.

- تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

شروط الحصول على معاش كرامة

- أن يكون الأفراد المتقدمون للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق.

- من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة.

- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقا للتحققات المختلفة.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، مشيرة إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25% شهريا اعتبارا من شهر إبريل الجاري وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، يتم مراجعة شروط الاستحقاق بالبرنامج بناءً على نسب الاحتياج، لضبط قواعد بيانات الأسر المستحقة بشكل دوري والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يسهم في ضمان توجيه الدعم اللازم طبقا لمدى الاحتياج، مع زيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.