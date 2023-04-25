وزير الخارجية الروسي: الأمريكيون قسّموا السودان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه على طرفي النزاع في السودان التفاوض في ما بينهما، حيث "لا خير في الهندسة الجيوسياسية"، مذكّرا الأمريكيين بأنهم هم من قسموا السودان بتدخلاتهم.

وقال لافروف: "هل تذكرون كيف تطورت الدولة السودانية؟ أولا كان دولة موحدة، ثم ظهر السودان وجنوب السودان. كل هذا حدث أمام أعيننا عندما أدرج الزملاء الأمريكيون تقسيم السودان بين أولوياتهم. الأمريكان المبادرون لهذا الطلاق، كان عليهم أن يساعدوا الدولتين الجديدتين على التعايش، وتطوير الاقتصاد، وضمان رفاهية مواطنيهما. لكن شيئا ما لم يعجب الأمريكان، الذين أعلنوا فرض عقوبات على قيادتي السودان وجنوب السودان".

وأضاف: "نوصي باستخلاص الاستنتاج الأهم من الأزمة السودانية الحالية. دعونا لا نتدخل بين الأفارقة ونتركهم للتفاوض في ما بينهم، دعونا لا نضيف لعنائهم حل مشاكلنا الخاصة وفرض مطالب معينة عليهم من الخارج لا تلبي مصالح بلدانهم".

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