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بطريق الخطأ.. السويد تطلق صاروخا بحثيا يسقط في النرويج

عربي ودولي
بوابة الفجر

تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز "إسرانج" للفضاء في شمال السويد صباح الإثنين، وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة.

وقالت الشركة في بيان إن "الصاروخ وصل إلى ارتفاع 250 كيلومترا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية".

وقال فيليب أولسون، رئيس الاتصالات في الشركة لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء: "سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكني".

وأضاف: "هناك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى".

وقالت الشركة إن العمل جار على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة.

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