الزراعة: المحاصيل الشتوية لم تتأثر بالآفات المرضية



تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل الصيفية "الذرة والقطن" خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد دكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالآفات المرضية والحشرية مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

وقال إنه مع بداية الزراعات الشتوية بدأ مراجعة الآفات وتوفير المبيدات اللازمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمديريات أهمية التواجد مع المزارعين لرصد أي إصابة في مهدها.

كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الوضع مطمئن.