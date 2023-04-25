ads

الزراعة: المحاصيل الشتوية لم تتأثر بالآفات المرضية

الاقتصاد
بوابة الفجر


تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل الصيفية "الذرة والقطن" خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد دكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالآفات المرضية والحشرية مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

وقال إنه مع بداية الزراعات الشتوية بدأ مراجعة الآفات وتوفير المبيدات اللازمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمديريات أهمية التواجد مع المزارعين لرصد أي إصابة في مهدها.

كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الوضع مطمئن.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

تقديم أم تأخير 60 دقيقة.. جهز ساعتك الآن واستعد لـ التوقيت الصيفي (اعرف الصح)

"عصابة وحرامية".. هناء حمزة تهاجم محمود الخطيب بكلمات قاسية

الثانوية العامة.. منصة امتحانات مصر تهدي طلاب الصف الثالث الثانوي مراجعات نهائية بالمجان

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

الثانوية العامة.. رابط مباشر اختبارات ليلة الامتحان في الرياضيات | اختبر نفسك الآن عبر منصة امتحانات مصر thanwya

عاجل.. إصابة قوية تضرب الأهلي قبل موقعة الرجاء المغربي

الثانوية العامة 2023.. رابط أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الثانوي الآن مباشر وموعد التوزيع في مدارس مصر Link Thanwya Now

الثانوية العامة.. رابط أرقام جلوس 2023 للحصول عليها thanwya بوابة الثانوية المصرية