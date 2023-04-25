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"الزراعة" تواصل فحص العفن البنى في بطاطس التصدير والسوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت دكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس أن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس "التصدير والسوق المحلى" حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وتواجد المهندسون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

وكانت "بلابل" قد أعلنت عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 25/4/2023 حوالى 26113 عينة بإجمالي 671833 طن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.

Elfagr.org
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