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بكلمات حادة.. أول تعليق من ترامب على ترشح بايدن لولاية ثانية

عربي ودولي
بوابة الفجر

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، واصفًا إدارته بـ "الفاشلة"، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال ترامب إن "حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأميركية منذ نصف قرن.

ولفت إلى أن "البنوك تتهاوى والدولار لن يبقى قريبا العملة المعيارية السائدة عالميا وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اسكتلندا الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يقضي ترامب بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به "ترامب تيرنبيري" في ساوث أيرشاير، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة ووسط تكهنات بأنه يمكن أن يخطط للترشح للرئاسة الأميركية مرة أخرى في عام 2024.

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