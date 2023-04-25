الجزائر تطرح مناقصة لتوريد قمح لين إلى ميناءين فقط

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين لين للتوريد إلى ميناءين فقط.

وقالوا إن المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين يشير بشكل عام إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية شراء صغيرة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس 27 أبريل نيسان، مع بقاء العروض سارية حتى يوم الجمعة 28 أبريل نيسان.

والقمح مطلوب للشحن في عدة فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، وهي بين 16 و31 مايو أيار وبين الأول من يونيو حزيران والخامس عشر منه، وبين 16 و30 يونيو حزيران، وبين الأول والخامس عشر من يوليو تموز وبين 16 و31 منه.

وإذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل تلك المواعيد بشهر. ويتعين تفريغ القمح في ميناء مستغانم و/أو ميناء تنس فقط.

والجزائر مشتر نشط للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا.