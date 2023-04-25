ads

الجزائر تطرح مناقصة لتوريد قمح لين إلى ميناءين فقط

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين لين للتوريد إلى ميناءين فقط.

وقالوا إن المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين يشير بشكل عام إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية شراء صغيرة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس 27 أبريل نيسان، مع بقاء العروض سارية حتى يوم الجمعة 28 أبريل نيسان.

والقمح مطلوب للشحن في عدة فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، وهي بين 16 و31 مايو أيار وبين الأول من يونيو حزيران والخامس عشر منه، وبين 16 و30 يونيو حزيران، وبين الأول والخامس عشر من يوليو تموز وبين 16 و31 منه.

وإذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل تلك المواعيد بشهر. ويتعين تفريغ القمح في ميناء مستغانم و/أو ميناء تنس فقط.

والجزائر مشتر نشط للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

تقديم أم تأخير 60 دقيقة.. جهز ساعتك الآن واستعد لـ التوقيت الصيفي (اعرف الصح)

"عصابة وحرامية".. هناء حمزة تهاجم محمود الخطيب بكلمات قاسية

الثانوية العامة.. منصة امتحانات مصر تهدي طلاب الصف الثالث الثانوي مراجعات نهائية بالمجان

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

الثانوية العامة.. رابط مباشر اختبارات ليلة الامتحان في الرياضيات | اختبر نفسك الآن عبر منصة امتحانات مصر thanwya

عاجل.. إصابة قوية تضرب الأهلي قبل موقعة الرجاء المغربي

الثانوية العامة 2023.. رابط أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الثانوي الآن مباشر وموعد التوزيع في مدارس مصر Link Thanwya Now

الثانوية العامة.. رابط أرقام جلوس 2023 للحصول عليها thanwya بوابة الثانوية المصرية