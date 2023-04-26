أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-4-2023.. المعدن الأصفر يعاود الارتفاع

عاودت أسعار الذهب الارتفاع في سوق الصاغة مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بالارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، بعد أن تراجعت خلال التعاملات المسائية أمس ليعود ويتم بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بنحو 2500 جنيه.

أسعار الذهب في مصر:



سعر الذهب عيار 24: 2857.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 2500 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 2142.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 20000 جنيه

أسعار الذهب أمس:



سعر الذهب عيار 24: 2834.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 2480 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 2125.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 19840 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على USD2،008.65 للأونصة بارتفاع بنسبة 0.44%، لتصبح أسعار الذهب عالميًا أعلى من مستوي 2000 دولار للأونصة.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD2،014.50 للأونصة.

الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1969.80 والمقاومة على USD2014.50.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.50% للمتاجرة به على USD101.57.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 1.09% لتتم المتاجرة به على USD25.25 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 2.45% لتتم المتاجرة به على USD3.87 للرطل.