سوريا تشكر الجزائر على إجلاء رعاياها من السودان

تقدم نمير الغانم سفير سوريا في الجزائر، بالشكر الجزيل والامتنان للرئيس عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

وقال السفير السوري، اليوم الثلاثاء، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية "لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية” حسبما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار.

وصرح مصدر مسؤول في الوزارة: "تتابع الجمهورية العربية السورية بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار".

إن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.

وقد أجلت طائرة تابعة للقوات الجوية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الجزائريين من مطار "بورتسودان" الدولي نحو الجزائر. وكذا طاقم سفارة الجزائر في الخرطوم.