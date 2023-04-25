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العراق: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء المواطنين العراقيين من السودان.
وأضاف السوداني، أنه تم توجيه الجهات المعنية للقيام بكل ما هو ممكن لإخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان.
وأشار بيان لرئاسة الوزراء العراقية إلى أن ذلك يتم "لضمان سلامة العراقيين مع الأوضاع غير المستقرة في السودان".
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.
وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.

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Elfagr.org
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