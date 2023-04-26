أسعار الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 26-4-2023



استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأونصة اليوم الأربعاء 26 ابريل بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية.



وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2010.20 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل نيسان مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.



وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس آذار، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الفدرالي الأميركي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو أيار.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.06 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 1094.12 دولار وصعد البلاديوم 1% إلى 1498.95 دولار.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

سعر الذهب عيار 24:63.87

سعر الذهب عيار 21 55.89

سعر الذهب عيار 18 47.90

سعر الجنيه الذهب 447.11

سعر الذهب في مصر

عاودت أسعار الذهب الارتفاع في سوق الصاغة مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بالارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، بعد أن تراجعت خلال التعاملات المسائية أمس ليعود ويتم بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بنحو 2500 جنيه.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 2857.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 2500 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 2142.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 20000 جنيه